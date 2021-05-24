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Кафедры Института Арктики создадут в пяти населенных пунктах на севере Красноярского края

В их числе населенные пункты Туруханск и Игарка в Туруханском районе, Тура в Эвенкии, Дудинка на Таймыре, Норильск

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Кафедры Института Арктики и Севера, созданного в сентябре прошлого года в рамках Сибирского федерального университета в Красноярске, появятся в пяти заполярных населенных пунктах региона. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Институт был создан по поручению губернатора края Александра Усса. Пока обучение проводится по программе Международной северной школы (Северный рабфак), которая будет готовить абитуриентов с севера региона для дальнейшего поступления в институт, и бизнес-школы "Арктика", занимающейся переподготовкой и повышением квалификации людей с высшим образованием для работы в северных территориях.

"Места базирования определены. Это прежде всего наши крупные северные территории - Туруханск и Игарка в Туруханском районе, Тура в Эвенкии, Дудинка на Таймыре и город Норильск", - сообщил Цыкалов. Он не уточнил сроки создания таких кафедр, пояснив, что сейчас этот вопрос прорабатывается с федеральным министерством науки.

По словам Цыкалова, в этих пяти населенных пунктах нужны кадры, готовые работать в условиях Арктики, и действуют крупные компании, заинтересованные в таких работниках. Он не исключил, что в дальнейшем такие кафедры могут появится и в других северных территориях края.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет в восточной части России. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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