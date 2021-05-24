В Приамурье за три года стали выделять почти в шесть раз больше средств на жилье для сирот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. Финансирование мероприятий по обеспечению детей-сирот жильем в Амурской области за три года увеличилось почти в шесть раз - со 114,3 млн рублей до 668,8 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Правительством Амурской области проводится работа по ежегодному увеличению количества детей-сирот, обеспеченных жильем. Если в 2018 году на предоставление жилых помещений было выделено 114,3 млн рублей, то в этом году на указанные цели направлено - 668,8 млн рублей. Это в свою очередь позволит улучшить жилищные условия 361 сироты", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Планируется, что 440 млн рублей будут направлены на предоставление 266 амурчанам из категории дети-сироты жилого помещения на условиях жилищного найма, 228,8 млн рублей - на предоставление 95 амурчанам жилищных сертификатов. Всего, по данным министерства социальной защиты населения области, в списке детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, 4 тыс. человек.

"Министерством разработан проект "дорожной карты" по ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 2025 года, который включает в себя ряд изменений регионального законодательства. Так, по проекту планируется установление дополнительной меры соцподдержки детям-сиротам, являющимися инвалидами детства, заключившим договор на сопровождаемое проживание; снижение возраста детей-сирот, имеющих право на получение жилищного сертификата, с 25 до 23 лет; расширение возможности органов местного самоуправления в части приобретения жилья на условиях долевого участия и строительства", - цитирует пресс-служба слова министра социальной защиты населения области Натальи Киселевой.