В международной школе в Якутии начали преподавать арктиковедение

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Учебный курс арктиковедения внедрили в программу международной арктической школы (МАШ) - первого на Дальнем Востоке подобного учебного заведения, которое открылось в Якутске в сентябре 2020 года. Об этом ТАСС сообщила директор школы Сардана Татаринова.

"Наряду с международной программой подготовки приоритет школы - изучение Арктики. Мы начали в этом году курс арктиковедения для учащихся 7-10 классов. Его разработали специалисты Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ). Курс завершился конференцией школьников "Открывая Арктику", в которой приняли участие ученики МАШ и школ-спутников со всей республики", - рассказала Татаринова.

Курс начинается с введения в историю открытия и освоения Арктики, а также семинара "История освоения Арктики в лицах". Отдельные блоки посвящены арктическому вектору развития зарубежных стран, истории науки и техники в Арктике, особенностям этой территории. В конце курса ученикам читают лекции по истории освоения якутской Арктики.

О школе

Международная арктическая школа в Якутске рассчитана на 220 учеников. Сейчас в ней учатся 186 человек из 22 районов республики и города Якутск.

В школе есть бассейн, актовый зал, видеоконференцзал, система синхронного перевода, мастерская, кабинеты робототехники и квадрокоптеров, VR/AR, 3d, спортивный, тренажерный, хореографический залы, скалодром, планетарий, видеостудия. В учебных кабинетах есть интерактивные панели, другое оборудование, отвечающие современным образовательным стандартам.

Для школьников, приехавших из районов республики, предусмотрен интернат на 80 мест. "Мы - школа полного дня. До обеда - уроки, после обеда - развивающие занятия. Дети живут в интернате рядом, мы должны обеспечить полную занятость с утра до вечера", - рассказала Татаринова.

Большое внимание в МАШ уделяют развитию IT-компетенций. "Политика школы - не запрещать пользоваться гаджетами, а формировать у детей сознательное отношение к использованию цифровых ресурсов", - говорит руководитель школы.

В частности, в школе создан отдельный класс Apple, где учат создавать приложения для среды Apple. На следующий учебный год школа набирает группу для обучения по программе "Яндекс-лицея". Недавно победителем самого масштабного конкурса для школьников и студентов в сфере информационных технологий "Моя профессия - IT" стала команда "Devo unicorn", в состав которого вошли учащиеся МАШ. Ученик школы Сергей Сергин стал победителем Высшей лиги в индивидуальной номинации "Лучший разработчик".

Создание арктической школы, по мнению Татариновой, отражает активность Якутии в глобальной арктической политике. "Мы не просто даем хорошее образование детям. Мы воспитываем людей, глубоко погруженных в нашу историю, культуру, экономику, стремящихся быть полезными родной республике, стране", - рассказала собеседница агентства.

Школы-спутники

Международная арктическая школа распространяет свой опыт и технологии. Для этого создана сеть школ-спутников. В нее входят 15 школ в 10 районах Якутии, включая арктические территории Булунский, Верхоянский, Момский, Оленекский улусы. Ученики этих школ проходят стажировки в профильных классах МАШ.

"Мы ищем варианты сотрудничества не только со школами. Мы заключили соглашения с Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова, Арктическим научно-исследовательским центром, Ассоциацией развития ИТ-отрасли Якутии, Академией талантов и Академией цифровых технологий Санкт-Петербурга, - отметила директор. - В этом году было два образовательных тура учащихся МАШ при содействии комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга. Они были очень интересными и полезными для наших детей".

Международный бакалавриат

Еще одной особенностью школы является углубленное изучение иностранных языков и внедрение программы международного бакалавриата. Это универсальная школьная программа с общим учебным планом, позволяющая считать образование в другой стране эквивалентным.

"Дипломная программа международного бакалавриата предназначена для учащихся 10-11 классов. В этом году мы подготовили все необходимые документы и стали школой-кандидатом. Создали языковой центр, который объединил не только учителей английского языка, но и других - французского, немецкого, китайского, корейского, японского", - рассказала директор.

Со следующего учебного года у восьмиклассников появятся уроки математики, биологии, истории на английском языке. Директор отмечает, что перевод обучения на английском языке - это определенный вызов. "Все наши педагоги интенсивно занимаются английским языком. Не только педагоги, но и все работники МАШ. Для нас английский язык был приоритетом этого года не только для детей, но и для всего коллектива", - добавила она.

В школе также поддерживают изучение языков коренных малочисленных народов Севера. "В этом году при приеме детей для арктических районов будет отдельный конкурс в июне, а общий конкурс состоится в августе. Группы будут формироваться в зависимости от интереса обучающихся. Необходимо внедрять самые разнообразные формы развития языков и культуры народов Севера", - заключила педагог.