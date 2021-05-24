Камчатка войдет в число регионов, руководство которых обучат в координационном центре РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Камчатский край станет одним из пилотных регионов, где будут внедрять современные методы государственного управления, разработанные в координационном центре правительства РФ. Об этом в ходе рабочей поездки в регион заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в разговоре с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

"Также я вас приглашаю в Координационный центр правительства. И мы вам покажем, как интегрировать другие системы управления государственного и планирования, и риск-менеджмента, и других инструментов. Так что приезжайте, включим вас тогда в пул пилотных регионов, которые как раз достраивают центры управления регионами (ЦУР) до таких площадок, в которых вся система госуправления собирается", - сказал Чернышенко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, на базе координационного центра правительства формируется набор инструментов получения информации, ее обработки и аналитики. Позже будет сформирован пул из 15 регионов, которые будут обучаться на базе координационного центра и отлаживать современные механизмы работы для улучшения работы собственных ЦУРов.

О центре

Координационный центр был создан в структуре правительства, чтобы обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, поддерживать реализацию приоритетных задач и проектов. Фактически центр представляет собой межведомственную экспертно-аналитическую цифровую платформу, которая позволяет в режиме реального времени поддерживать принятие кабмином оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также непосредственно управлять осуществлением утвержденных решений.

Деятельность координационного центра построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идет о системах анализа потоковых данных, управления инцидентами, рисками в сфере социально-экономического развития, многоканальной системе обратной связи от граждан. Данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества информации.