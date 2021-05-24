Власти Коми считают, что нужно установить допустимое время реагирования на разливы нефти

ТАСС, 24 мая. Нормативное время реагирования на разливы нефтепродуктов должно быть установлено для нефтедобывающих компаний. Это позволит минимизировать нагрузку на окружающую среду во время ЧП, сообщил ТАСС председатель Госсовета Республики Коми Сергей Усачев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил об экологической ответственности природопользователей и поручил ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и за экологическое восстановление промплощадок.

"Скорость реагирования вот на такие инциденты, прорывы, должна быть минимальной. Чтобы нагрузка на окружающую среду была минимальной. Условно говоря, должно быть установлено какое-то нормативное время реагирования", - сказал Усачев.

Он отметил, что компаниям необходимо постоянно отслеживать состояние трубопроводов, а в рамках законодательства нужно установить серьезные требования к мониторингу. "Все предложения должны быть взвешены, чтобы понять, какие предложения будут наиболее эффективными. Сейчас идет работа [над выработкой возможных решений этих вопросов] в комитете Госсовета [Коми]", - добавил председатель.

Другие предложения

Пресс-служба Госсовета Коми ранее сообщала, что для трубопроводов, срок службы которых истек, предполагается предусмотреть в законодательстве повышающий коэффициент, который будут применять при расчете платежей за негативное воздействие на окружающую среду в случае аварии. "Последнее происшествие с Лукойлом - там прорыв произошел на нефтепроводе, который достаточно молод. Поэтому тут не следует цепляться к этому [повышению коэффициента]. Тут необходимо говорить о том, что компании должны достаточно серьезно мониторить состояние своих трубопроводов, то есть постоянно держать на контроле. Это должна быть эффективная система", - добавил Усачев.

11 мая на границе Коми с Ненецким автономным округом была обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости. Источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. По уточненным данным ООО "Лукойл-Коми", в Коми произошла разгерметизация трубопровода, предприятие остановило перекачку нефти по нему. На поверхности реки Колвы в республикк обнаружили радужную пленку. Власти Усинска в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").