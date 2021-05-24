Большинство опрошенных россиян стали использовать ноутбук в рабочих целях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Среди 3 тыс. опрошенных россиян в возрасте от 18 до 44 лет почти 90% стали использовать личный ноутбук в рабочих целях после пандемии. Об этом следует из исследования компании Honor, приуроченного к запуску новой серии ноутбуков MagicBook.

"До пандемии большинство из респондентов использовали ноутбук в личных целях, теперь же 90% опрошенных используют личный ноутбук в рабочих целях",- говорится в исследовании.

Уточняется, что 41% пользователей используют личный ноутбук для работы каждый день. При этом с 14% до 5% сократилось пользование ноутбуками с целью развития своего бизнеса. Почти четверть пользователей (23%) берут ноутбук с собой из дома каждый день, 14% делают это 3-4 раза в неделю, 16% 1-2 раза в неделю, а 22% вовсе никогда не берут ноутбук с собой. Среди тех, кто каждый день берет ноутбук с собой при выходе из дома, больше людей в возрасте 25-34 года (27%). При выборе ноутбука самыми значимыми критериями для пользователей стали характеристики процессора (67%) и оперативной памяти (65%).

Cогласно опросу, у 54% респондентов появилась паранойя о невыключенных камере или микрофоне. Больше всего респонденты боялись, что будут ругаться или жаловаться на начальство во время рабочего разговора. Почти половина пользователей отметили, что во время переговоров кто-то попадал в зону видимости камеры, чаще всего это были дети, чуть реже - супруги и домашние животные. Видеозвонки и конференции вынудили некоторых создавать видимость готовности к работе, причем женщины делали это чаще мужчин (54% против 46%). Самым популярным способом создать такую видимость у 68% стала уборка только той части комнаты, которую видно в кадре.

Рабочее место

По данным исследования, касаемо организации рабочего пространства, примерно половина опрошенных либо оборудовали для этого специальное место, либо уже имели его заранее. Однако некоторые отмечают, что работали на кухне или были вынуждены двигать мебель. 9% даже сделали дома полную перестановку, а 6% обустроили рабочий кабинет на балконе. Самыми популярными нестандартными местами для работы стали машина и кафе (25% и 23% соответственно), особенно среди мужчин. 12% респондентов работали на улице, а 10% - в общественном транспорте. Абсолютное большинство - 68% опрошенных - чаще всего пользуются ноутбуком в спальне, на втором месте кухня - 36% и кабинет - 31%.

63% во время дистанционной работы путешествовали по России (самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань). Большинство предпочитают брать ноутбук в поездки (54%), в особенности, мужчины. Женщины же берут устройство в меньшую часть поездок или склонны вообще не брать его (49%). Но в свободное от работы время женщины хотят учиться новому в поездках (30%), а мужчины - играть в игры и смотреть видео. У тех, кто не берет с собой ноутбук в путешествие, просто отсутствует такая необходимость.