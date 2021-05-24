Опрос: почти 90% школьников в России позитивно относятся к предпринимательству

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 90% российских школьников позитивно относятся к предпринимательской деятельности, а более 60% сами хотели бы открыть свое дело. Об этом говорится в совместном исследовании образовательной компании Maximum Education и проекта "Вдохновители".

"Опрос показал, что 88% респондентов позитивно относятся к предпринимательской деятельности. Из них 61% хотел бы открыть свое собственное дело, 27% не желают заниматься бизнесом. Еще 11% школьников ответили, что не определись со своим отношением к этому вопросу", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Опрашиваемые выделили важные качества предпринимателя, с которого они готовы брать пример. Они упомянули профессионализм, личные качества (харизма, находчивость, целеустремленность), стремление сделать мир лучше, визионерство. При запуске своего дела большинство школьников готовы прислушиваться к мнению успешного бизнесмена, чуть меньше - ко мнению родных и близких.

На вопрос, что было бы интересно узнать о предпринимателе, который вызывает восхищение, 73% опрошенных ответили: "жизненные ошибки и преодоление сложностей".

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. школьников со всех регионов страны в возрасте от 10 до 18 лет.