{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

CBS: почти 150 человек задержаны за нарушение запрета на массовые мероприятия в Калифорнии

Вечеринка была организована через соцсеть TikTok

ТАСС, 24 мая. Полиция американского города Хантингтон-Бич (штат Калифорния) в ночь на воскресенье задержала 149 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местную полицию.

По данным органов правопорядка, речь идет о вечеринке, организованной в Хантингтон-Бич через социальную сеть TikTok. Всего на призыв отметить день рождения пользователя соцсети по имени Эдриан откликнулись около 2,5 тыс. человек, которые начали собираться еще в минувшую пятницу. Полиция объявила мероприятие незаконным и неоднократно пыталась убедить собравшихся разойтись, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

Полицейским в итоге пришлось задержать 121 совершеннолетнего и 28 подростков. Им предъявлены обвинения в неповиновении полиции, вандализме, нарушении запрета на фейерверки и комендантского часа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 33,11 млн случаев заражения коронавирусом, умер 589 891 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В США сделали 285,026 млн прививок.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Новосибирские власти проверят дороги, сданные подрядчиками - фигурантами уголовного дела
В коррупции подозреваются замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий и глава ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаил Чуманов
Читать полностью