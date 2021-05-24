Матвиенко призвала привлечь женщин к проработке мер поддержки семей в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Властям Кемеровской области необходимо подключать женщин к проработке дополнительных мер поддержки семей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в понедельник во время встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в ходе рабочей поездки в Кемерово.

"Демографическая ситуация в Кузбассе непростая. Необходимо советоваться, в том числе с женщинами, какие дополнительные меры нужны на региональном уровне с тем, чтобы улучшать демографическую ситуацию", - отметила она.

Матвиенко уточнила, что женщины на сегодня составляют большинство населения Кузбасса, работают в разных сферах, в том числе в промышленности, занимают руководящие должности, занимаются бизнесом. "Это мощный и надежный ресурс. Умело им распоряжайтесь и верно направляйте его", - сказала спикер Совета Федерации.

По данным Росстата, в 2019 году Кемеровская область стала одним из регионов, где была зарегистрирована наибольшая убыль населения (16,5 тыс. человек). В число лидеров антирейтинга также вошли Саратовская, Омская, Волгоградская области и Алтайский край.

Матвиенко принимает участие во втором женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19", который проходит 24-25 мая в Кузбассе. Главным местом его проведения стал Ледовый дворец "Кузбасс". Ожидается участие представителей 15 стран, представители из семи зарубежных государств будут участвовать в сессии онлайн. Число очных участников составит 2 тыс. человек, что почти втрое больше числа гостей первого женского форума.

Мероприятие проходит в рамках подготовки к III Евразийскому женскому форуму, который состоится с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме затронут проблемы здоровья работающих женщин в целом. Также темами дискуссии станут развитие промышленности, изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, безопасности в соцсетях.