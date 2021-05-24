Молодежные организации Чукотки получат от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию проектов

ТАСС, 24 мая. Молодежные организации Чукотки в 2021 году получат гранты на реализацию собственных социально-значимых проектов из средств бюджета. Размер грантов - от 100 до 500 тыс. рублей, сообщила ТАСС начальник отдела молодежной политики управления профессионального образования и науки окружного департамента образования и науки Елена Кветкина.

"Победителями конкурса по отбору проектов молодежных общественных организаций, которые в этом году получат государственную поддержку, стали 14 организаций с 16 проектами. На их реализацию из бюджета округа будет выделено около 4 млн рублей. Большинство проектов направлены на организацию летней занятости детей и подростков, развитие спортивных секций, проведение соревнований и патриотических мероприятий. Есть у нас проекты и связанные с научной деятельностью: так, например, ребята совместно с РГО будут изучать вечную мерзлоту на Чукотке", - сказала Кветкина.

Она добавила, что количество заявок на получение грантов с каждым годом растет. В 2020 году проектов, получивших господдержку, было 13. Сумма грантов - от 100 до 500 тыс. рублей, средства полностью выделяются из средств окружного бюджета.