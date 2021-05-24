Минюст обсуждает создание центров исправительных работ на 1 тыс. человек и более

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ ведет переговоры с крупными инвесторами о создании в России центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных от 1 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас - поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. <...> Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек", - сказал Чуйченко.

Как подчеркнул глава Минюста, в России пока создано 8 тыс. рабочих мест, куда бы могли трудоустроиться заключенные. При этом в колониях находятся 180 тыс. человек, которые имеют право отбывать наказание на исправительных работах.

"Соответственно, мы не можем в полной мере реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы, хотя это социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, они получают заработную плату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решений судов. Ну и это имеет важное экономическое значение", - подчеркнул министр.

Ранее организовать на крупных объектах исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. По его словам, таким образом можно решить проблему с нехваткой рабочей силы и заменить трудовых мигрантов.