В Сириусе откроют спортивное училище олимпийского резерва по 10 видам спорта

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Экспериментальное училище олимпийского резерва по 10 видам спорта заработает на федеральной территории Сириус. Открытие запланировано на 2022 год, сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"Для приобщения детей и подростков к занятиям физической культурой и получения ими профессионального спортивного образования здесь появятся несколько специализированных организаций. В их числе нетиповая образовательная организация спортивного профиля - экспериментальное училище олимпийского резерва (ЭУОР)", - сказал Савин.

Экспериментальность учреждения заключается в разработке и внедрении в процесс подготовки спортсменов различных тренировочных программ, испытании новых образцов снарядов и экипировки, а также в научно-методическом сопровождении учащихся. В училище предполагается развивать порядка 10 видов спорта. Это фигурное катание на коньках, бобслей, скелетон, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, велоспорт, триатлон, гребные и парусные виды.

Кроме того, в училище будут применять новые подходы к сопровождению реабилитации, восстановлению и возвращению в спорт после травм. Планируется, что учреждение будет сотрудничать с зарубежными спортивно-научными центрами.

"Функции и полномочия учредителя ЭУОР будут возложены на фонд "Талант и успех". В имущественный комплекс училища войдут объекты, которые перейдут фонду от Минспорта России. Передача объектов запланирована на август 2021 года и лето 2022 года", - добавил Савин.

Принимать в училище будут с 10 класса школы. Срок обучения составит 3-4 года. Предполагается, что в учебный год 2022-2023 года училище будет открыто.