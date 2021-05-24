В Хабаровске стартовало строительство центра исследования и экспертизы диких животных

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заложили капсулу на месте строительства специализированного центра исследования и экспертизы диких животных, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы начинаем очень важное дело. Как известно, основной угрозой для популяции амурского тигра, всех животных на территории Хабаровского края является браконьерство. Мы все вместе создали определенные предпосылки для эффективной работы против браконьеров, а именно мы приняли соответствующие законы, а сегодня создаем новые технологии. Экспертная работа - важнейшая составляющая при расследовании уголовных дел, предметом которых является преступления в сфере дикой природы", - сказал Чуйченко.

Он добавил, что министерство готово профинансировать проект строительства центра исследования и экспертизы диких животных, поддержать работу экспертов, закупить расходные материалы. "В Хабаровском крае проживает прекрасный зверь - амурский тигр. Численность группировки его составляет от 110 до 130 особей, и мы просто обязаны не только сохранить это сокровище, но и приумножить его", - добавил Чуйченко.

В настоящее время специалисты вынуждены направлять биологические материалы в случае гибели амурских тигров и других краснокнижных животных в ближайший центр в городе Уссурийск в Приморском крае. В новом центре в Хабаровске будут изучать биологические материалы диких животных для установления причины и обстоятельств их смерти. Здание оснастят необходимым оборудованием и рефрижераторным контейнером для хранения биологических материалов и вещественных доказательств. С завершением строительства объект будет передан в краевую государственную собственность. Позднее Чуйченко уточнил, что центр построят за полгода, вложено в проект будет порядка 7-8 млн рублей.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на церемонии закладки капсулы отметил, что центр будет востребован. "Центр будет востребован, это облегчит нам работу по расследованию уголовных дел. Браконьеры не дремлют, нередко в гибели тигров есть криминальный след. Мы сохраним вид для потомков, и популяция, уверен, будет расти", - сказал Дегтярев. Он также добавил, что в центр смогут обращаться жители Хабаровского края за исследованиями, необходимыми для домашних животных.