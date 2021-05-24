Матвиенко: интерес женщин к техническим специальностям за пять лет значительно вырос

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Интерес женщин к техническим профессиям значительно вырос за последние пять лет, о таких тенденциях свидетельствуют исследования в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин, принятой два года назад. Об этом в понедельник сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

"За последние пять лет вырос интерес женщин к техническим специальностям, растет число женщин-попечительниц национального чемпионата по рабочим профессиям высокотехнологичных отраслей", - сказала она, не уточнив показатели динамики роста.

Матвиенко напомнила, что принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин стало результатом первого Женского форума, который прошел в Кузбассе в 2019 году. Она направлена на создание условий для самореализации, на повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда, развитие женского предпринимательства и лидерства.

По словам председателя Совета Федерации, реализация стратегии рассчитана до 2022 года, однако уже сейчас необходимо работать над ее пролонгацией. Валентина Матвиенко выразила надежду, что участницы Женского форума в Кемерове выскажут идеи по ее наполнению. Также она подчеркнула, что 40% индивидуальных предпринимателей Кузбасса - женщины. Однако для того, чтобы женщины имели возможность совмещать заботу о семье и работу, необходима поддержка властей.

Как отметила замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова со ссылкой на промежуточные результаты проекта "Женщины за устойчивое промышленное развитие России", с 2016 года доля женщин в промышленности России увеличилась на 1,5%. В разных федеральных округах эта цифра составляет от 37 до 43%, показатель обусловлен структурой экономики регионов. При этом средний возраст работника снизился, этому способствовала работа по привлечению молодых квалифицированных кадров в промышленность.

Удаленная занятость

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что возможность дистанционной работы, которая получила широкое распространение в период пандемии коронавируса, дает новые возможности для профессиональной реализации женщин с ограниченными возможностями и для женщин с детьми.

"Пандемия оказала серьезное влияние на нашу жизнь, вынужденные ограничения способствовали ускоренной цифровизации практически во всех сферах, включая трудовые отношения. В связи с этим был разработан и принят федеральный закон, направленный на защиту прав граждан, работающих в дистанционном режиме. Хочу отметить, что такие формы занятости открывают новые возможности и перед женщинами, например, перед женщинами с маленькими детьми, [женщинами] с ограниченными возможностями [здоровья]", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Совет Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе в секторе удаленной занятости населения. "При необходимости будем вносить в законодательство соответствующие коррективы", - добавила спикер.

Выездная сессия Евразийского женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" проходит в Кемерове 24-25 мая. Участниками форума стали гости практически всех регионов РФ, а также представители 15 стран. Участники из восьми государств приехали в Кузбасс лично, остальные подключатся к трансляции по видео-конференц-связи. На дискуссионных площадках и пленарных заседаниях будут подняты темы женского здоровья, диспансеризации, охраны труда, безопасности, экологии, волонтерства.