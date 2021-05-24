В ГП заявили, что кибермошенники воспользовались пандемией для хищения денег россиян

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кибермошенники в прошлом году воспользовались ситуацией, связанной с пандемией, для хищения денег доверчивых граждан. Об этом сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС.

По его словам, этот вид преступлений, совершенных с использованием интернета и средств мобильной связи, характеризуется появлением все новых более изощренных видов мошенничества.

"Например, в прошедшем году злоумышленники, встроившись в новостную повестку и эксплуатируя тему пандемии, воспользовались условиями самоизоляции, манипулируя людьми, обманывая их, вступили в контакт с большим числом пользователей интернета, получив доступ к их банковским реквизитам", - сообщил Некрасов.