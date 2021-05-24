Три четверти мошенничеств в России совершаются онлайн или по телефону

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Три четверти киберпреступлений в России составляют мошенничества и кражи. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

"Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт. Большая часть подобных криминальных деяний направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за кражу и мошенничество", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, только в прошлом году в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено почти три четверти всех мошенничеств (210,5 тыс. или 72,3%) и почти четверть всех краж (173,4 тыс. или 23,1% среди всех видов краж). С учетом того, что всего в минувшем году в РФ было зарегистрировано 510,3 тыс. киберпреступлений, 75% из них составили мошенничества и кражи.

При этом раскрываемость таких преступлений по итогам прошедшего года составила лишь 20%, что меньше, чем в 2019 году (24%).

В прошлом году, по словам Некрасова, "выявлено более 65 тыс. лиц, совершивших преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации". Из почти 95 тыс. предварительно расследованных преступлений по 83 тыс. уголовные дела направлены в суд, еще по более чем 11 тыс. посягательств были установлены виновные, но уголовные дела прекращены либо вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.