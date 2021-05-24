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В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков

В 2020 году зарегистрировали 47,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, которые совершались с применением информационных технологий, сообщили в ГП

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 41% наркопреступлений совершается через интернет. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

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"Виртуальное пространство все чаще стало использоваться для совершения других тяжких преступлений. В первую очередь в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2020 году зарегистрировано 47,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, которые совершались с применением информационных технологий. То есть 41,6% всех выявленных фактов сбыта наркотических средств происходили через интернет", - сказал он.

Кроме того, добавил Некрасов, в этом сегменте преступности зафиксирован прирост вымогательств и распространения порнографии. "Не утратили актуальности преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, незаконным получением сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, неправомерным оборотом средств платежей, незаконным оборотом оружия и сильнодействующих веществ", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

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