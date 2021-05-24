Матвиенко: женщины внесли значительный вклад в сохранение здоровья граждан в пандемию

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Россия оперативно приняла меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Значительный вклад в сохранение жизни и здоровья граждан внесли женщины, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на выездной сессии Евразийского женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19".

"Сегодня, когда наиболее острая фаза кризиса уже позади, мы с особым чувством говорим о непростом пути, который был пройден. Россия сумела оперативно настроить на борьбу с инфекцией систему здравоохранения, своевременно принять меры по поддержке граждан, семей, детей, бизнеса, врачей, социальных работников", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в значительной степени именно женским трудом было обеспечено бесперебойное функционирование отраслей, от которых зависела нормальная жизнь людей. "Например, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Более 60% работников в этих сферах - женщины. В так называемой красной зоне больниц также работали преимущественно женщины, не умаляя ни в коей мере роль мужчин. В Кемеровской области более 70% медицинских работников, получивших высокие награды за вклад в борьбу с коронавирусом, - представительницы прекрасного пола", - уточнила Матвиенко.

Женщины также сыграли большую роль в поддержке экономики в период пандемии, предпринимая усилия для сохранения производств и рабочих мест. По словам спикера Совета Федерации, в рамках антикризисных мер только малые и средние предприятия, возглавляемые женщинами, получили от государства финансовую поддержку на сумму более 2 млрд рублей.

Выездная сессия Евразийского женского форума проходит в Кемерове 24-25 мая. Участниками форума стали гости практически из всех регионов РФ. Также среди участников представители 15 зарубежных стран, из восьми государств они приехали в Кузбасс лично, остальные подключатся к трансляции по видео-конференц-связи. На дискуссионных площадках и пленарных заседаниях будут подняты темы женского здоровья, диспансеризации, охраны труда, безопасности, экологии, волонтерства.