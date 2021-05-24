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Стрельба в школе в Казани
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После стрельбы в школе Казани в больнице остаются 12 детей

Их состояние оценивают как стабильное
Детская республиканская клиническая больница Максим Зарецкий/ТАСС
Описание
Детская республиканская клиническая больница
© Максим Зарецкий/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Девочка, пострадавшая во время стрельбы в гимназии №175 Казани, выписана в удовлетворительном состоянии.

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В больнице остаются еще 12 детей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"В стационаре ДРКБ (Детской республиканской клинической больницы - прим. ТАСС) остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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