После стрельбы в школе Казани в больнице остаются 12 детей

Матвиенко: интерес женщин к техническим специальностям за пять лет значительно вырос

Председатель Совета Федерации напомнила, что принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин стало результатом первого Женского форума, который прошел в Кузбассе в 2019 году

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