В одной из больниц Владивостока открыли резервные койки для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Резервный коечный фонд на 100 мест для возможного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули на базе Владивостокской клинической больницы № 4 на время сезона летних отпусков и проведения VI Восточного экономического форума (2 - 4 сентября), сообщается на сайте регионального правительства.

"С понедельника, 24 мая, на базе Владивостокской клинической больницы № 4 развертывается резервный коечный фонд для возможного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим Восточным экономическим форумом. <…> Дополнительно в больнице открывается 100 мест", - говорится в сообщении.

На базе Владивостокской клинической больницы № 4 с апреля 2020 года по апрель текущего года работал самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь. Сейчас медучреждение функционирует по основному профилю деятельности.

"Больница начала работу по основному профилю, но при необходимости мы готовы развернуть госпиталь вновь. В этом году мы не планируем менять внутреннюю планировку помещений, движение персонала, логистику материалов, поскольку пока не можем сказать, что пандемия закончилась и заболевание побеждено", - отметила главный врач медучреждения Елена Новицкая.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекция выявлена у 44 146 человек, выздоровели 41 405 пациентов. На лечении остаются 600 граждан. Вакцину от коронавируса получили более 133 тыс. жителей Приморья, в крае продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию.