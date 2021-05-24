В "Единой России" сообщили о DDoS-атаке на сайт предварительного голосования

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщил в понедельник руководитель IT-проектов единороссов Вячеслав Сатеев.

"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку [на сайт pg.er.ru]. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тыс. в секунду", - цитирует его официальный Telegram-канал партии.

Сатеев заверил, что "на проведении процедуры это никак не отразится, сайт заработает корректно в ближайшее время". "Вместе со специалистами "Ростелекома" мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме", - подчеркнул он.

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. По данным на 23 мая, их число составило почти 6 млн.