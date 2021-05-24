{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca

В больнице Никосии умерла 39-летняя британка, сделавшая прививку 6 мая в Пафосе

НИКОСИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Первый случай смерти от последствий тромбоза среди вакцинированных препаратом Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca зафиксирован в понедельник на Кипре. Как сообщила государственная организация здравоохранения островной республики (Okypy), в больнице Никосии умерла 39-летняя британка, сделавшая прививку ранее в этом месяце.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Женщина была вакцинирована препаратом Vaxzevria 6 мая в Пафосе. По данным источников ТАСС, 19 мая скорая доставила ее в Никосию из Пафоса с кровоизлиянием в мозг. В больнице женщину поместили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ, в тот же день ей сделали сложную многочасовую хирургическую операцию. По сообщениям кипрских СМИ, после этой операции женщина продолжала находиться в тяжелом состоянии.

Через сутки после ее поступления в больницу кипрский Минздрав сообщил, что фармацевтическая служба министерства занимается подробным выяснением медицинской истории британки и того лечебного курса, который она проходила, для того, чтобы определить наличие или отсутствие связей между ее вакцинацией и образованием у нее тромба.

В воскресенье министерство здравоохранения проинформировало о втором случае тромбоза на острове среди вакцинированных препаратом производства AstraZeneca. На этот раз пострадала 40-летняя женщина, которую госпитализировали в ту же окружную больницу в Никосии. Сегодня в Okypy состояние ее здоровья назвали хорошим.

Власти Кипра в середине марта приостанавливали на несколько дней вакцинацию препаратом производства AstraZeneca на фоне поступления информации об отдельных случаях тромбоза в других странах у лиц, привитых этой вакциной. Затем процесс был возобновлен, однако пользователи национального сайта вакцинации стали игнорировать этот препарат и записываться на инъекции другими вакцинами. В апреле большинство членов кипрского кабинета министров демонстративно привились вакциной Vaxzevria, чтобы показать населению, что препарат, разработанный AstraZeneca, не представляет опасности для здоровья.

Теги
КипрПандемия COVID-19
Матвиенко: интерес женщин к техническим специальностям за пять лет значительно вырос
Председатель Совета Федерации напомнила, что принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин стало результатом первого Женского форума, который прошел в Кузбассе в 2019 году
Читать полностью