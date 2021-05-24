Матвиенко: необходимо проанализировать причины оттока населения из Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Необходимо проанализировать причины оттока населения из Кемеровской области. Проблема остается актуальной для региона, несмотря на стремительное развитие экономики, сообщила в понедельник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

"Надо анализировать, почему это [отток населения] происходит, что делать для того, чтобы молодежь оставалась [в регионе], чтобы больше рожали детей, чтобы не было перекоса. Я рада, что на 230 тыс. больше женщин в субъекте [чем мужчин], но хотелось бы, чтобы была гармония", - сказала она.

Матвиенко отметила, что программа подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса позволила региону заявить о себе не только на уровне страны, но и на международном уровне. Это событие дало толчок к развитию экономики и инфраструктуры. Однако проблема оттока населения по-прежнему останется актуальной для Кемеровской области.

Согласно данным Новосибирскстата, в Кузбасс в 2020 году приехали 60,4 тыс. человек, уехали - 64,2 тыс. человек. Таким образом, миграционная убыль составила 3,8 тыс. человек. Это больше показателя 2019 года, когда из Кемеровской области уехали на 2,5 тыс. человек больше, чем приехали. В лидерах по миграционной убыли в Сибири оказались Омская область (-10,4 тыс. человек), Иркутская область (-7 тыс. человек) и Томская область (-4,4 тыс. человек).

Выездная сессия Евразийского женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" проходит в Кемерове 24-25 мая. Участниками форума стали гости практически всех регионов РФ, а также представители 15 стран. Участники из восьми государств приехали в Кузбасс лично, остальные подключатся к трансляции по видео-конференц-связи. На дискуссионных площадках и пленарных заседаниях будут подняты темы женского здоровья, диспансеризации, охраны труда, безопасности, экологии, волонтерства.