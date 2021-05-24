Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,01

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1,01. В Москве показатель опустился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор остается выше единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В частности, в Подмосковье он равен 1,08, в Санкт-Петербурге - 1,07, в Нижегородской области - 1,04, в Воронежской - 1,02.

В Свердловской области коэффициент составил ровно 1, в Иркутской, Ростовской областях и Красноярском крае - 0,99, а в Самарской области показатель, который держался выше единицы почти две недели, снизился до 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.