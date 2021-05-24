Лукашенко подписал закон, запрещающий освещение несогласованных митингов в прямом эфире

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ужесточают требования к их организации и проведению. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА .

Сообщается, что закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей. Также вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Этот запрет будет распространяться в том числе на СМИ. Кроме того, журналистам при исполнении профессиональных обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

По данным БелТА, местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников. Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования, указали в агентстве.

Запрещенная для печати информация

Лукашенко также подписал принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения в печати и в интернете.

В частности, в новом варианте закона вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам. Поправки в белорусский закон о СМИ устанавливают, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа. Оно может быть принято, в частности, в случае вынесения двух и более письменных предупреждений юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания.

Доступ к интернет-ресурсам отныне может быть ограничен, а выпуск СМИ может быть прекращен в случае, если межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере примет решение о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

Новый вариант закона о СМИ предусматривает меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности. Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Ограничения работы сетей при угрозе нацбезопасности

Кроме того, Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи, ограничивающие работу сетей в случае угрозы нацбезопасности.

Как уточняет БелТА, документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государство может сократить время и объемы использования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, а также изменить режим их работы. Кроме того, работа сетей электросвязи может быть временно прекращена.

Согласно документу, устанавливается, что "полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Республики Беларусь". Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи, подчеркивается в документе.

Об одобрении поправок

Поправки в законодательство Белоруссии по вопросам деятельности СМИ были одобрены Советом республики (верхней палатой) Национального собрания страны 21 апреля. Ранее этот законопроект был принят Палатой представителей (нижней палатой) белорусского парламента. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его подписания президентом и официального опубликования.