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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Посольство РФ проверяет информацию СМИ о задержании 23 мая в Минске россиянки

В российском диппредставительстве также заявили, что находятся в контакте с белорусскими правоохранителями
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair AP Photo/Mindaugas Kulbis
Описание
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair
© AP Photo/Mindaugas Kulbis

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Посольство РФ проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске российской гражданки. Об этом сообщило российское диппредставительство в понедельник в Facebook.

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"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями", - сказано в сообщении.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Затем появились сообщения, что вместе с Протасевичем была задержана гражданка России. Позже информация об этом появилась на сайте Европейского государственного университета в Литве, где она училась.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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