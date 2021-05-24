Исследование: людям старше 65 лет рекомендуется трехкратное введение "Эпиваккороны"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трехкратная вакцинация от коронавируса препаратом "Эпиваккорона" рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованном на сайте COVID-19 Preprints .

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в статье.

Исследование проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года среди сотрудников Роспотребнадзора. Вакцинацию "Эпиваккороной" прошли 1 736 человек. Расширенное наблюдение было проведено для 807 человек, прошедших полный курс вакцинации.

Вакцинация проводилась двухкратно с интервалами от 14 до 21 дня между прививками. Отмечается, что такие схемы введения препарата сопоставимы по эффективности во всех возрастных группах.

"95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины "Эпиваккорона", - говорится в исследовании.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.