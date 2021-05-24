На закупку лекарства для детей с онкозаболеваниями направят более 520 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство России направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом незарегистрированного пока в РФ лекарственного препарата "Онкаспар". Об этом в понедельник сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом лекарства "Онкаспар". В России оно пока не производится и не зарегистрировано", - сказал премьер, подчеркнув, что в этом препарате "остро нуждаются дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями".

"Чтобы обеспечить маленьких пациентов жизненно важным препаратом, закупим уже в текущем [году] почти две тысячи упаковок этого лекарства", - объявил Мишустин. По его данным, "в дальнейшем потребность в "Онкаспаре" может составить до 2,5 тыс. упаковок в год".

Председатель правительства поручил Министерству здравоохранения РФ и Министерству промышленности и торговли РФ "оперативно подготовить все необходимые документы и обеспечить закупки в самые сжатые сроки". "Речь идет о жизни и здоровье детей, ничего важнее для нас нет и быть не может", - отметил Мишустин.

Премьер-министр также напомнил о создании по инициативе президента РФ Владимира Путина фонда "Круг добра", который помогает обеспечить детей с тяжелыми, редкими заболеваниями необходимыми препаратами. "На их закупку правительство направит свыше 10 млрд рублей - это уже второй транш на такие цели в текущем году", - сказал глава кабинета министров. Он добавил, что "всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей".