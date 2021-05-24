В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Не менее 115 тыс. работников сферы здравоохранения в мире умерли вследствие пандемии коронавируса. Эти данные привел в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что, по крайней мере, 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, находясь на службе других", - отметил он.

Гебрейесус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% - к концу года. "Давайте вакцинируем хотя бы 10% населения каждой страны к сентябрю", - отметил он, подчеркнув, что нужно "выйти хотя бы на 30% к концу года".

"Чтобы выйти на эти цифры в декабре, нужно обеспечить вакцинацию 250 млн человек в бедных странах. Это медработники и группы риска. Это минимум, который мы должны обеспечить", - констатировал глава ВОЗ.

Он назвал "скандальным" отсутствие равенства в распределении вакцин в мире, предупредив, что подобная ситуация затягивает борьбу с пандемией. Гендиректор напомнил, что в текущем году число случаев заражения коронавирусом уже превысило показатели за весь 2020 год. В ближайшие недели, по его словам, будет превзойден также показатель по числу летальных исходов. Ситуация в мире остается "крайне опасной", констатировал он. По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных и 3 449 117 умерших.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая - 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.