В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за 30-градусной жары. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Республики Татарстан. Сегодня, 24 мая 2021 г., в ближайшие 1-3 часа на крайнем востоке Республики Татарстан ожидается сильная жара: +34 градуса", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в управлении МЧС по Татарстану, основные риски для людей в такую погоду связаны с купанием. Перепад температур воздуха и воды приводит к судорогам и спазмам - это основные причины гибели людей на воде.

Также в управлении по гидрометеорологии Татарстана объявили штормовое предупреждение в период с 25 по 31 мая местами из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов.