Матвиенко возложила цветы в парке Ангелов в память о погибших при пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возложили в понедельник цветы в парке Ангелов, построенном на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Матвиенко и Цивилев возложили цветы у памятного камня, установленного на месте стихийного мемориала, куда в первые дни после трагедии кемеровчане несли цветы и игрушки. Также они зажгли свечи в память о погибших в часовне, которая расположена в парке. Делегация также посетила школу, где располагался оперативный штаб ликвидации пожара. Объект был капитально отремонтирован в 2019 году и стал цифровым.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Парк Ангелов был построен на месте снесенного ТРЦ. Название для этого парка было выбрано по результатам открытого интернет-голосования, которое продолжалось несколько месяцев. Официально парк был открыт 15 сентября 2019 года.