Горбачев уверен, что значение идей и личности Сахарова будет только возрастать

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Идеи академика Андрея Сахарова стали одним из источников нового мышления в период перестройки, в современном мире значение его мыслей и личности будет только возрастать. Такое мнение в приветствии участникам онлайн-конференции, приуроченной к столетию Сахарова, высказал первый президент СССР Михаил Горбачев.

"Со временем мы глубже понимаем все значение Андрея Дмитриевича Сахарова, яснее осознаем ценность наследия, которое он оставил нам. В конце 1960-х академик Сахаров заявил о том, что необходимо прийти к политике, основанной на доверии открытых обществ и интеллектуальной свободе", - зачитала в понедельник приветствие Горбачева исполнительный директор "Горбачев-фонда" Ольга Здравомыслова.

Горбачев отметил, что Сахаров был "выдающимся ученым, мыслителем, гуманистом". "Он настаивал на том, что достойных условий жизни не может быть за пределами свободы демократии. В годы перестройки его идеи стали одним из источников нового мышления. Основанная на принципах диалога и сотрудничества в решении глобальных проблем политика нового мышления положила конец холодной войне", - подчеркнул первый президент СССР.

По его словам, в конце 1980 годов "удалось начать путь к миру без ядерного оружия и переосмыслению всей международной политики". "Путь оказался тернистым, полным рисков. Сахаров это понимал, как понимал он и то, что другой цели быть не может. Для меня он был опорой, когда приходилось принимать крутые решения, выходить на новый виток демократических преобразований", - добавил Горбачев. "В современном мире, где усиливаются неравенства и конфликты, множатся угрозы свободы, значение идей и личности Сахарова будет только возрастать", - считает Горбачев.

Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980 годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, за право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.