Садовничий считает, что стоимость обучения в вузах стоит оставить на прежнем уровне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость обучения в российских университетах в условиях пандемии следует оставить на прежнем уровне, считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Давайте аккуратно отнесемся к этому вопросу, я думаю, что нам выступать с идеей какого-то повышения было бы неправильно. Возможно, если учесть инфляционные процессы <…>, мое мнение такое: я сторонник проявить аккуратность в этом году еще", - сказал Садовничий в понедельник на заседании Российского союза ректоров, добавив, что следует поддержать в это непростое время родителей и абитуриентов, которые хотят получить качественное образование.

В середине марта глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что министерство обсуждает подходы к вопросу о снижении стоимости обучения в вузах в условиях пандемии, по его словам, решение об этом должно было быть принято в апреле.

В мае прошлого года Минобрнауки рекомендовало университетам в условиях пандемии не увеличивать в 2020-2021 учебном году стоимость на обучение выше уровня 2019 года.