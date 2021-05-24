Больше половины респондентов из числа сибирских СМИ считают 2020 год кризисным для себя

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Березкин/. Более половины руководителей СМИ Сибирского федерального округа, принявших участие в опросе, оценили 2020 год как кризисный для своего издания. Об этом сообщил на пленарной дискуссии Третьего Сибирского медиафорума представитель Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Красноярске Василий Дамов.

Он сказал ТАСС, что участие в опросе принял 21 респондент из государственных и частных СМИ всех видов медиа. Опрошены были руководители семи из 10 сибирских регионов: Иркутская область, Хакасия, Красноярский край, Омская область, Томская область, Кемеровская область и Новосибирская область.

"Мы сделали исследование, опросив руководителей СМИ Сибири о том, как они пережили 2020 год и что они ожидают от 2021 года. Чуть больше половины оценили 2020 год как кризисный, но не все так думают", - сказал Дамов.

Согласно данным слайда презентации, таким образом положение дел оценили 54% респондентов, 18% не считают минувший год кризисным, еще 27% затруднились ответить. Чуть более половины респондентов потеряли от четверти до половины своей выручки в 2020 году в сравнении с 2019 годом. 45% потеряли меньше четверти выручки. Наиболее критичным оказались потери рекламодателей из числа малого и среднего бизнеса.

"Мы спросили коллег, какие ходы они предприняли в своих редакциях, чтобы пройти пандемию. Меня удивило и порадовало, что никто из опрошенных не заявил о сокращении зарплат. Кто-то сокращал число людей, кто-то затраты, но зарплаты никто не сокращал", - отметил Дамов.

45% опрошенных руководителей сибирских СМИ считает, что докризисный уровень доходов удастся восстановить только в перспективе 2-5 лет. Чуть менее четверти респондентов полагает, что восстановить их не удастся никогда, тогда как 18% думает, что это удастся сделать в следующем году. Тех, что посчитал, что вернет докризисный уровень доходов уже в этом году оказалось 9%.

О форуме

Медиафорум проходит 24 мая в Новосибирске при поддержке полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Главной темой форума стало будущее журналистики в постпандемическом мире. ТАСС является информационным партнером медиафорума.

Ассоциация коммуникационных агентств России создана в 1993 году, некоммерческая организация, профессиональное объединение более 200 участников рынка коммуникационных услуг России. Члены АКАР предоставляют услуги в сфере рекламы, продвижения товаров и услуг, маркетинга, социсследований, интегрированных маркетинговых коммуникаций.