Под Воронежем обнаружили массовое захоронение советских военнопленных

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Поисковики воронежского объединения "Дон" в ходе начавшейся Вахты Памяти обнаружили возле села Лушниковка Острогожского района Воронежской области захоронение транзитного лагеря советских военнопленных, которых фашисты в 1942-1943 годах задействовали в строительстве секретной железной дороги "Берлинка". Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель поискового объединения Михаил Сегодин.

"В районе села Лушниковка Острогожского района мы обнаружили захоронение. Это один из лагерей системы ДУЛАГ-191, место нахождения которого мы давно искали. Он входил в проект "Берлинки". На территории лагеря [за все время его существования] базировалось свыше 50 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Во время нахождения в лагере погибли более 8,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Вахта Памяти "Берлинка - дорога на крови" продлится две недели, на месте захоронения будут вести поисковые работы порядка 50 членов объединения "Дон" и 14 представителей поискового отряда следственного управления СК по Воронежской области. Сегодин напомнил, что с июля 1942 года по январь 1943 года на части оккупированной Воронежской области фашисты строили секретную железную дорогу "Берлинка" протяженностью 35 км для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ. Для ее строительства были созданы 17 лагерей военнопленных, в них находились 70 тыс. человек, около 10 тыс. погибли.

По словам представителя поискового объединения "Дон" Виктора Стрелкина, ДУЛАГ-191 был крупнейшим в Воронежской области и в Центрально-Черноземном регионе прифронтовым транзитным лагерем советских военнопленных, в нем постоянно находились не менее 5 тыс. человек, каждый день погибали около 60, ежедневно поступало порядка 800 пленных из-под Новороссийска, с Кавказского и Сталинградского направлений, с Воронежского фронта. "Здесь их сортировали, одних направляли в рабочие лагеря на строительство железной дороги "Берлинки", других эшелонами пересылали в лагеря на территории Украины и в Европу", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной части Воронежской области существовало около 50 трудовых лагерей военнопленных, в которых находилось около 100 тыс. человек. Советских военнопленных наряду с гражданским населением в возрасте от 16 до 50 лет фашисты задействовали в строительстве оборонных сооружений по берегу Дона. "Остальное население отселялось в глубину оккупированной территории на 30-35 километров. Отселенное население также размещалось в ДУЛАГ-191", - сказал Стрелкин.