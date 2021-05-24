Сайт праймериз "Единой России" восстановил работу после DDoS-атак

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму возобновил работу после DDoS-атак.

Как сообщает корреспондент ТАСС, все разделы сайта pg.er.ru, в том числе раздел для регистрации выборщиков на праймериз, работают штатно. "Работа сайта предварительного голосования "Единой России" восстановлена", - подтверждает официальный Telegram-канал единороссов.

Ранее в партии сообщили о DDoS-атаке на ресурс. Как пояснил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тыс. в секунду. При этом он подчеркивал, что "на проведении процедуры [праймериз] это никак не отразится".

По данным вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова, фиксировались практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования. "Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем, данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - привел его слова партийный телеграм-канал.

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. По данным на 23 мая, их число составило почти 6 млн.