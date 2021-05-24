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Главред Baza сообщил, что его обвиняют в участии в незаконной акции 21 апреля

Накануне Никиту Могутина задержали, но спустя примерно час отпустили с обязательством о явке, не разъяснив причину задержания

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полиция составила на главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина административный протокол об участии в несогласованной акции 21 апреля в Москве, на которой он работал в качестве журналиста, сообщил он ТАСС.

"На меня составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в акции 21 апреля в Москве, на которой я находился как журналист, имея при себе пресс-карту и редакционное задание", - сказал Могутин.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Могутина 23 апреля и доставила в отделение, потому что он проходил по ориентировке. Его отпустили спустя примерно час с обязательством о явке, не разъяснив причину задержания.

Официальным комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

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