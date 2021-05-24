В России не регистрировали повторных случаев заражения одним и тем же штаммом коронавируса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса в России пока не выявлены, сообщил журналистам в понедельник заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы - не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено", - сказал он.

Заразившиеся индийским штаммом

В России выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. "Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше", - добавил Горелов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи заражения индийским штаммом коронавируса были выявлены в России, но самой опасной мутации, распространенной в Индии, в нашей стране нет.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.