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В Якутии создан ресурсный резерват для воспроизводства популяции диких северных оленей

Общая площадь природного заповедника составит свыше 64,1 тыс. га

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Ресурсный резерват регионального значения создан в Булунском районе на севере Якутии для воспроизводства популяции диких северных оленей лено-оленекской популяции. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Функционирование резервата позволит сохранить основные места летовки маточного поголовья лено-оленекской популяции дикого северного оленя, места отела и нагула молодняка данной популяции в период интенсивного освоения природных ресурсов и развития промышленности в данном природном регионе", - говорится в сообщении.

Ресурсный резерват общей площадью свыше 64,1 тыс. га будет расположен в пределах кряжа Чекановского. В пределах этой территории концентрируется основное маточное поголовье диких северных оленей лено-оленекской популяции - почти 90%, обеспечивающих успешное воспроизводство и устойчивость популяции. Там также обитают 64 вида птиц, произрастает 260-280 видов высших сосудистых растений.

Ранее сообщалось, что с учетом большого вклада алмазодобывающей компании "Алроса" в организацию особо охраняемой природной территории (ООПТ) и сохранение лено-оленекской популяции дикого северного оленя ресурсный резерват предложили назвать "Алроса - Rangifer - Чекановский". Компания ежегодно выделяет финансовые средства на проведение авиационного и спутникового мониторинга миграций оленя. Rangifer - латинское название северного оленя.

Лено-оленекская популяция диких оленей обитает в тундровой части на северо-западе Якутии. Это самая эксплуатируемая популяция диких оленей, которая обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера. Ее численность составляет 84 тыс. особей.

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