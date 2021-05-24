Фадеев обратился в мэрию и прокуратуру Москвы из-за жалоб сотрудников метро на увольнения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращения в мэрию Москвы и столичную прокуратуру в связи с поступившей к нему жалобой сотрудников Московского метрополитена на незаконные увольнения. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в понедельник.

В сообщении отмечается, что территориальный профессиональный союз работников ГУП "Московский метрополитен" направил жалобу главе СПЧ на массовые увольнения и принуждения к увольнению сотрудников. "Часть работников под давлением вынужденно подписали заявление об увольнении по соглашению сторон, часть не соглашалась и была уволена за прогул. Некоторым работникам удалось взять паузу, но они также ожидают увольнения по одному из предложенных оснований", - приводит обращение председателя территориального профессионального союза работников ГУП "Московский метрополитен" Николая Гостева пресс-служба СПЧ.

"Информация профсоюза подтверждается письменными объяснениями 38 работников, обратившихся в профсоюз за защитой трудовых прав. Массовое увольнение вызвало резонанс в СМИ и используется отдельными лицами в спекулятивных целях. В связи с изложенным просим вас принять меры для разрешения сложившейся ситуации, оказав содействие в организации переговоров между профсоюзом и руководством ГУП "Московский метрополитен", - говорится в письме главы СПЧ мэру Москвы Сергею Собянину.

Отмечается, что к изучению дела подключился член СПЧ, президент общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" Борис Кравченко. "В итоге Совет просит прокурора Москвы провести проверку по обращению и проинформировать о ее результатах, а мэра Москвы - оказать содействие в организации переговоров между сторонами конфликта", - сообщает пресс-служба СПЧ.

Ранее в ряде СМИ сообщалось об увольнениях сотрудников Московского метрополитена и ВГТРК. В материалах произошедшее связывали с тем, что уволенные регистрировались на сайте в поддержку блогера Алексея Навального, отбывающего уголовное наказание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, отметил, что уволенные граждане вправе обратиться в прокуратуру, если видят в произошедшем нарушение трудового законодательства.