Цифровой планетарий откроется в историческом парке "Россия - моя история" в Дагестане

ТАСС, 24 мая. Купольный планетарий откроется 31 мая в историческом парке "Россия - моя история" в Дагестане. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе парка.

"В историческом парке Дагестана "Россия - моя история" в купольном зале мультимедийного комплекса 31 мая начнет работать цифровой планетарий", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты работают над контентом для планетария. "Это будет необычный планетарий, мы хотим показывать посетителям не только космическое пространство, но и интересные документальные фильмы. Уже приобрели лицензии на несколько материалов" - сообщили в пресс-службе.

Региональные организаторы планируют сделать планетарий дополнительной образовательной площадкой для школьников.

"Мы внесли предложение о запуске выездных уроков на тему космонавтики. Подобный опыт уже имеется, у нас есть акция, в рамках которой учителя истории проводят свои занятия. Уверены, учащаяся молодежь такие уроки оценит", - приводятся в сообщении слова директора исторического парка в Дагестане Тимура Велиханова.

Планетарий будет работать по предварительной записи. В процессе работы нового пространства планируется дополнение и расширение материалов.

О парках

Исторические парки "Россия - моя история" - масштабные мультимедийные комплексы в 23 регионах России. Первый в стране Исторический парк открылся в Москве в 2015 году. Второй по величине, площадью 13 тыс. кв. м, находится в Дагестане.