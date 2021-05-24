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Под Псковом обнаружили более 100 минометных мин времен войны

Их нашли около деревни Подзноево

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты обнаружили 113 минометных мин времен Великой Отечественной войны на территории Невельского района Псковской области вблизи жилой деревни, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС России по Псковской области.

"Более 75 лет прошло с тех пор, когда на территории Псковской области завершились сражения Великой Отечественной войны, но люди до сих пор регулярно находят самые разные взрывоопасные предметы тех времен. Так, в Невельском районе были обнаружены опасные находки в количестве 113 единиц. Прибывшие на место специалисты идентифицировали минометные мины времен Великой Отечественной войны калибра 50 мм", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, снаряды были обнаружены вблизи деревни Подзноево.

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