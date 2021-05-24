Более 2 тыс. карельских семей смогут вернуть часть средств от путевки в детские лагеря

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Возможностью вернуть до половины стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь смогут воспользоваться до 2,5 тыс. семей в Карелии. Об этом в понедельник в ходе доклада на заседании республиканского правительства сообщил министр образования и спорта региона Роман Голубев.

Программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая. На эти цели будут направлены 5 млрд рублей, согласно условиям акции, родителям возвращаются 50% стоимости путевки в лагерь, участвующий в акции, но не более 20 тыс. рублей.

"По нашим предварительным оценкам, этим механизмом в республике могут воспользоваться 2-2,5 тыс. семей, но здесь, конечно, будет зависеть в том числе и от эпидемиологической ситуации", - сказал Голубев.

В федеральной программе уже точно примет участие единственный стационарный лагерь в республике - "Полярный круг", расположенный в Лоухском районе Карелии. Кроме того, процедуру регистрации сейчас проходят несколько коммерческих организаций, работающих на территории региона. Голубев напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопрос возврата части стоимости детских путевок, которые приобретались с 1 января 2021 года.

Всего в республике кампанией по детском оздоровительному отдыху, которая в этом году начнется 25 мая, планируется охватить не менее 12 тыс. человек, или 16% от общего числа школьников. Согласно решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, все сотрудники лагерей должны будут приступать к работе только с наличием отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Обязательным он будет и для детей из других регионов страны, которые захотят отдыхать в организациях на территории Карелии. Разрешена в этом году работа стационарных палаточных лагерей, также дети из Карелии смогут отправиться в оздоровительные организации за пределы региона (в прошлом году такая возможность была только у жителей районов, входящих в Арктическую зону РФ).

"124 организации планируется, что будут работать у нас: 122 - это пришкольные лагеря, один - загородный стационарный лагерь "Полярный круг" в Лоухском районе и один детский туристический лагерь палаточного типа "Большое приключение" в Муезерском районе", - отметил региональный министр.

Развитие палаточных оздоровительных лагерей в регионе

В ходе обсуждения темы организации детского отдыха в Карелии была затронута тема воссоздания на территории республики инфраструктуры оздоровительных организаций, которая за последние 10 лет практически полностью пришла в негодное состояние. Сейчас власти ведут работу над возвращением в систему детского отдыха двух стационарных объектов в Кондопожском и Прионежском районах, прорабатывается вопрос создания федерального центра круглогодичного детского отдыха на территории региона. Глава Карелии Артур Парфенчиков также предложил проработать вопрос и выйти от региона с предложением пересмотреть ограничения, которые сегодня приняты на федеральном уровне для работы палаточных лагерей.

Согласно действующим правилам, если ночная температура опускается ниже 15 градусов тепла, то дети должны ночевать в предусмотренных резервных стационарах. С учетом климатических условий в Карелии это может усложнить развитие подобного типа детских оздоровительных проектов, при том, что, по словам Парфенчикова, именно этот формат в регионе планируется развивать, а для известного в стране палаточного туристического лагеря "Большое приключение" российских путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро в Муезерском районе планируются работы по улучшению инфраструктуры. По мнению Парфенчикова, температурные ограничения для работы палаточных лагерей стоит разграничить для детей разного возраста.

"Надо подготовить предложение, чтобы эти ограничения имели разграничения по возрасту. Иначе как организовывать палаточные походы? Дети ведь там не только в палатках живут, но и в походы ходят. И им это нравится <…> Детям нравятся эти походы, тем более, если ребенку 17, 16, 15, 14 лет. Мы сейчас не говорим про ситуацию, которая случилась с Сямозером. (В 2016 году в лагере на озере Сямозеро во время похода по озеру на рафте и каноэ погибли 14 детей). Это абсолютное беззаконие и безответственность. Когда мы приезжаем в нормальный организованный лагерь, посмотрите, как у них все безопасно сделано, как подготовлены педагоги - все это сразу зарубить? Давайте этот вопрос проработаем тоже", - предложил Парфенчиков.