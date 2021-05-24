Урок "В космос с улыбкой" о космонавте Георгии Гречко пройдет на ВДНХ 25 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Урок космоса" на тему "В космос с улыбкой", посвященный 90-летию со дня рождения космонавта Георгия Гречко, пройдет в центре молодежного инновационного творчества "Робошкола" на ВДНХ в Москве 25 мая. Почетным гостем мероприятия станет летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, работавший с Гречко на орбите, сообщила в понедельник пресс-служба ВДНХ.

"В 13:00 на площадке центра молодежного инновационного творчества "Робошкола" пройдет "Урок космоса" на тему "В космос с улыбкой", посвященный 90-летию со дня рождения космонавта Георгия Гречко. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков расскажет о совместной работе с Георгием Гречко на советской станции "Салют-6" в 1978 году. Тогда впервые два пилотируемых корабля были одновременно пристыкованы к орбитальной станции, и четверо космонавтов проводили успешные научные и технологические эксперименты в течение пяти дней", - говорится в сообщении.

Участники урока смогут задать свои вопросы, поучаствовать в беседе, а также сфотографироваться с летчиком-космонавтом РФ, Героем России Федором Юрчихиным и Владимиром Джанибековым.

Также будет организована прямая трансляция в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых Владимир Джанибеков ответит в прямом эфире. Количество участников "Урока космоса" - не более 50 человек, возрастные ограничения - 12+. Участие в "Уроке космоса" бесплатное, по предварительной регистрации.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде, в семье служащего. В 1949 году окончил среднюю школу и поступил в Ленинградский военно-механический институт (Военмех), который окончил с отличием в 1955 году. С 1958 года Гречко работал в ОКБ-1, так тогда называлась нынешняя ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева. За свою космическую карьеру он совершил три полета - с 11 января по 9 февраля 1975 года, с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года и 17-26 сентября 1985 года. Его жизнь связана и с ВДНХ - многие годы он прожил в доме номер 3 по улице Хованской, которая находится в непосредственной близости от главной выставки страны. На этом доме можно увидеть мемориальную доску космонавту.