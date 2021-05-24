В Волгоградской области внедрят новую систему оповещения населения до конца года

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области до конца года создадут в регионе новую автоматизированную систему информирования населения, которая включает в себя более 1 тыс. электросирен и громкоговорителей, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"По информации регионального комитета информационных технологий, прежняя система централизованного оповещения населения была построена и введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Передача сигналов осуществляется по устаревшим аналоговым каналам связи, в результате комплекс потребляет в три раза больше электроэнергии по сравнению с современными цифровыми установками. До конца года планируется внедрить новую региональную автоматизированную систему информирования и оповещения населения (РАСИОН), которая существенно сократит расходы на обслуживание оборудования, а также обеспечит гибкость управления, что повлияет на скорость оповещения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной администрации, сейчас готовится документация для проведения электронного аукциона на создание РАСИОН на базе цифрового оборудования в формате госконтракта. На эти цели направят 364 млн рублей из областного бюджета.

В Волгоградской области продолжается работа по внедрению цифровых технологий и платформенных решений во всех отраслях, часть мероприятий включена в нацпроект "Цифровая экономика". В регионе уже действуют более 50 информационных систем, закончена работа по переходу на цифровой телевизионный сигнал, продолжается обеспечение отдаленных населенных пунктов высокоскоростным интернетом и устойчивой мобильной связью. Формирование цифрового контура направлено на создание современной комфортной среды на всей территории области, повышение качества жизни людей, добавили в пресс-службе.