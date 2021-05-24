В Роскомнадзоре заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

В ведомстве также заявили, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям.

"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - рассказали в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.

"Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, - сказали в ведомстве. - В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании".

Среди неудаленного контента остаются в том числе видеозаписи, дающие представление о создании специальных условий для выращивания наркотических веществ, сцены жестоких убийств животных, видео, призывающие к насилию, материалы террористических и экстремистских организаций, в том числе оправдывающие их деятельность.

YouTube

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

"На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов. Больше всего - 3,5 тыс. - с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом", - сказали в ведомстве.