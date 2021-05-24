На ликвидацию всех свалок в лесах Архангельской области необходимо 1 млрд рублей

ТАСС, 24 мая. Федеральные средства в размере 1 млрд рублей позволят ликвидировать все мусорные свалки в лесах Архангельской области. Об этом в рамках XII международного форума "Экология" сообщил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Игорь Мураев.

"У нас для того, чтобы ликвидировать все свалки, которые мы сейчас зафиксировали, нам необходим миллиард рублей [из федерального бюджета]. Только лесные свалки. Соответственно, мы каждый год выделяем средства, выводим, но наших ресурсов областных крайне недостаточно", - сказал Мураев

Ранее о необходимости финансирования из федерального бюджета на ликвидацию свалок в лесах субъектов высказался губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. При этом он отметил, что регионы, которые не сокращают расходы на очистку лесов, должны стать приоритетными при распределении этих средств.

На территории региона в результате проверок выявлено 836 несанкционированных свалок, значительная их часть находится в лесном фонде.