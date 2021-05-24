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Более 93 тыс. полицейских обеспечивают правопорядок на последних звонках в РФ

Окончание учебного года отметили более 1,7 млн школьников

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 93 тысяч сотрудников полиции обеспечивают правопорядок на линейках в российских школах. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Последние звонки проведены более чем в 32 тысячах образовательных организаций. В торжественных линейках приняло участие свыше 1,7 миллиона российских школьников. Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности задействовано более 93 тысяч сотрудников полиции. Также привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных организаций правоохранительной направленности", - говорится в сообщении. 

Волк подчеркнула, что праздники прошли без нарушений общественного порядка. Отмечается, что в образовательных учреждениях провели комплексные проверки инженерно-технической укрепленности, полиция продолжает следить за безопасностью дорожного движения рядом со школами. 

Праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, продолжаются. 

 

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