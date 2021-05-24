Международный форум "Примаковские чтения" пройдет 8-9 июня в гибридном формате

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет 8-9 июня на площадке Центра международной торговли в Москве в гибридном формате - с подключением части зарубежных спикеров по телемосту. Об этом сообщили ТАСС в понедельник организаторы мероприятия.

"8-9 июня 2021 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится VII международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". Мероприятие посвящено памяти ученого и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова. Главная тема форума: "Современные вызовы мировому порядку", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, из-за эпидемиологических ограничений мероприятие пройдет в гибридном формате. "Часть зарубежных спикеров выступит на конференции по телемосту. Все желающие смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН на русском и английском языках", - отметили они.

Двухдневная программа будет поделена на восемь сессий и предусматривает обсуждение таких тем, как отношения РФ и США и возможности снижения напряженности между странами, трансформация сообществ Запада, курс на превращение ЕС в полноценный глобальный центр силы, проблемы и конфликты в Центральной Азии, обострение соперничества США и Китая.

К участию в форуме приглашены помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также дипломаты, политики и ученые из 25 стран мира.

Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" - ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые был проведен в 2015 году. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.