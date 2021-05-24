В Латвии у гостиницы участников ЧМ по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Государственный флаг Белоруссии, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, в понедельник был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщает местное агентство LETA , флаг собственноручно заменили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Официальный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги всех стран - участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею. В этом отеле проживают участвующие в мировом первенстве хоккеисты, в том числе белорусские.

"Среди флагов чемпионата мира по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политические беженцы. В Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, - мы его сняли", - написал мэр Риги в своем Twitter.

О замене в центре Риги государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый в своем Twitter также сообщил Ринкевичс, подчеркнув, что Латвия поддерживает народ соседней страны.

Такой шаг в Латвии был предпринят после произошедшего накануне инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.